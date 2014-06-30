كاكا يرحل إلى أورلاندو سيتي.. ويترك "ذكرى" لميلان

سينتقل كاكا، صانع ألعاب البرازيل السابق، للعب في الدوري الأميركي لكرة القدم للمحترفين في صفوف الفريق الجديد أورلاندو سيتي بعدما فسخ عقده بالتراضي مع ميلانو الإيطالي.

وقال كاكا لمحطة التلفزيون التابعة لميلانو اليوم الاثنين: "قلت من قبل إني راغب في اللعب بالولايات المتحدة والآن توصلت لاتفاق للعب هناك".

وسيعار كاكا في البداية إلى ساو باولو البرازيلي حتى يناير 2015، وهو النادي الذي نشأ فيه كشاب وقضى فيه أول عامين من مسيرته الاحترافية قبل بيعه لميلانو في 2003.

وأضاف اللاعب "أورلاندو سيتي فريق جديد لديه مشروع جيد ويملكه برازيلي (فلافيو أوجوستو دا سيلفا). أنا سعيد بالعودة إلى ساو باولو. أشعر بالرضا الآن". وأعلن ميلان في وقت سابق اليوم عن فسخ عقده مع كاكا بموافقة الطرفين.

ورشح كاكا البالغ من العمر 32 عاماً للانتقال إلى أورلاندو قبل إذاعة المقابلة ونشر النادي الأميركي بحسابه على موقع تويتر صورة للاعب وهو يحتفل بهدف مرتدياً زيه الأرغواني والأبيض.

وتعهد كاكا بألا يرتدي مرة أخرى القميص رقم 22 الذي اشتهر به مع ميلانو، وقال: "أريد أن أترك تلك الذكرى مع مشجعي ميلانو. أعتقد أني سأرتدي الرقم ثمانية في ساو باولو والرقم عشرة في أورلاندو".

وعاد كاكا إلى ميلانو في 2013 بعد أربع سنوات لاحقته خلالها الإصابات في ريال مدريد. واحتل ميلانو المركز الثامن في الدوري الإيطالي الموسم الماضي ولن يشارك في مسابقات أوروبية للمرة الأولى منذ 1998 بعد موسم سيئ أقال خلاله النادي مدربين هما ماسيميليانو أليجري في يناير وكلارينس سيدورف في نهاية الموسم.

واعتبرت عودة كاكا للدوري الإيطالي كالمقامرة بالنسبة لكاكا لكنه رغم إصابته في الفخذ في أول مباراة يخوضها مع النادي فإنه قدم موسماً جيداً.

وخلال سبعة مواسم في ميلانو سجل كاكا مئة وأربعة أهداف وشارك في 307 مباريات وتوج بلقب في دوري الأضواء الإيطالي وبلقب في دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية.