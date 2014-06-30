كوستاريكا تهزم اليونان بـ"الترجيح" .. وتدخل التاريخ

تأهلت كوستاريكا إلى دور الثمانية في كأس العالم لكرة القدم اليوم الاحد للمرة الأولى في تاريخها بعد فوزها 5-3 على اليونان بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.





وسجل سقراطيس باباستاثوبولوس هدف التعادل للمنتخب اليوناني في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع بعد أن كانت كوستاريكا قد تقدمت في الدقيقة 52 عن طريق برايان رويز.





ونجحت كوستاريكا في محاولاتها الاربع الأولى بركلات الترجيح فيما أخفق ثيوفانيس جيكاس في تنفيذ الركلة الرابعة لليونان بعد أن تصدى لها الحارس كيلور نافاس لمحاولته، فيما استطاع مايكل اومانا تسجيل الركلة الخامسة لتتأهل كوستاريكا.





وافتتح رويز التسجيل لكوستاريكا بعد أن تلقى تمريرة من كريستيان بولانوس ليسدد بقدمه اليسرى من عند حافة منطقة الجزاء، لكن اليونان ادركت التعادل بعدما تلقى جيكاس كرة داخل منطقة الجزاء ليسدد باتجاه الحارس نافاس لكن الكرة ارتدت الى باباستاثوبولوس الذي أسكنها الشباك.





ولعبت كوستاريكا بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 66 بعد طرد اوسكار دوارتي لحصوله على إنذارين.



وستلعب كوستاريكا ضد هولندا يوم السبت القادم في سلفادور.

