الأرجنتين تفلت من مفاجأة سويسرا.. وتصل ربع النهائي

أحرز انخيل دي ماريا هدفا في الدقيقة 118، بعد تمريرة من ليونيل ميسي، لتخطف الأرجنتين الفوز بصعوبة 1-صفر على سويسرا والتأهل لدور الثمانية بنهائيات كأس العالم لكرة القدم اليوم الثلاثاء.

وبينما كانت المباراة في طريقها إلى ركلات الترجيح، توغل ليونيل ميسي، أفضل لاعب في العالم أربع مرات، نحو منطقة الجزاء ومرر الكرة لزميله دي ماريا الذي سدد كرة أرضية على يمين الحارس السويسري دييغو بيناليو في الدقيقة 118.

وفي الوقت المحتسب بدل الضائع للوقت الإضافي، ارتقى بليريم جمايلي، لاعب سويسرا لكرة عرضية، ووضعها برأسه في القائم الأيمن لمرمى الأرجنتين من مدى قريب قبل أن ترتد إليه ويضعها خارج المرمى.

وفي الوقت الأصلي، أهدر يوسيب درميتش فرصة سهلة للتقدم بهدف لسويسرا عندما انفرد بمرمى الأرجنتين في اللحظات الأخيرة للشوط الأول، لكنه سدد كرة ضعيفة جدا بين يدي الحارس سيرجيو روميرو.

وقبل هذه الفرصة، سدد ايزيكيل لافيتسي - الذي دخل التشكيلة الأساسية على حساب سيرجيو أغويرو - كرة تصدى لها بيناليو، وفي الشوط الثاني ضغطت الأرجنتين لخطف هدف الفوز، وكاد ميسي يسجل هدفه الخامس في البطولة الجارية قرب نهاية الشوط الثاني، لكن بيناليو أنقذ التسديدة بصعوبة.

واكتفى منتخب سويسرا بقيادة مدربه المخضرم أوتمار هيتسفيلد بالتكتل الدفاعي خلال الوقت الإضافي على أمل الوصول إلى ركلات الترجيح، لكن هدف دي ماريا حسم المباراة.

وستلتقي الأرجنتين بذلك في في دور الثمانية مع بلجيكا أو الولايات المتحدة.