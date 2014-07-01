البرازيل تهدد كولومبيا: انتظروا نيمار

أكد الاتحاد البرازيلي لكرة القدم اليوم أن نجم المنتخب الوطني وبرشلونة الإسباني نيمار سيكون جاهزاً لمواجهة كولومبيا يوم الجمعة المقبل في الدور ربع النهائي من مونديال 2014 التي تحتضنها بلاده حتى 13 الشهر المقبل.

وأشار المسؤول الإعلامي في الاتحاد البرازيلي رودريغو بايفا من مقر المنتخب البرازيلي في تيريسوبوليس: "ليس هناك مشكلة بالنسبة للمباراة (ضد كولومبيا). إنه يخضع لعلاج الضربة القوية التي تلقاها في ركبته (اليمنى) والأخرى الأقل أهمية في عضلة فخذه (اليسرى) العليا".

وأضاف بايفا أن الإصابة قد تتسبب بعدم مشاركة نيمار في كافة التمارين لكن ليس هناك أي شك بشأن مشاركته في المباراة.

وتعرض نيمار لإصابة في فخذه خلال فوز بلاده على تشيلي بركلات الترجيح السبت في الدور الثاني، بحسب ما أكد مدربه لويز فيليبي سكولاري بعد المباراة، مضيفاً "تعرض نيمار لإصابة في فخذه في بداية المباراة بعد التحام قوي (مع أرانغويز في الدقيقة الرابعة). نحن بحاجة إلى الوقت لنقيمها ولدينا ثلاثة، أو أربعة أو خمسة أيام لنتأكد من إمكانية خوضه اللقاء المقبل".

وأكمل نيمار الذي سجل أربعة أهداف حتى الآن، اللقاء، وتمكن من تسديد ركلة الترجيح الأخيرة لبلاده.