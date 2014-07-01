الجزائر تتسبب بخروج مرتساكر عن طوره

فقد بير مرتساكر هادئ الطبع أعصابه حين سأله أحد الصحافيين الألمان عن سبب معاناة ألمانيا في الوصول لدور الثمانية، وقال المدافع الألماني عقب الفوز على الجزائر 2-1 في الوقت الإضافي لمباراة دور الستة عشر، أمس الاثنين "ماذا تريد مني؟ ماذا تريد؟ لقد وصلنا لدور الثمانية وهذا ما يهم".

ويجسد غضب مرتساكر الإحباط الذي يعم اللاعبين الألمان الذين يشعرون أن المشجعين ووسائل الإعلام لا يرضون إلا بتألق لاعبي المدرب يواكيم لوف على أرض الملعب رغم الفوز في النهاية على الجزائر.

وتعلق الجماهير الألمانية آمالا عريضة على الفريق الذي وصل للدور قبل النهائي في آخر بطولتين لكأس العالم في 2006 حين استضافتها ألمانيا وفي جنوب إفريقيا عام 2010.

وطرح الصحافي الذي يعمل بمحطة "زد.دي.إف" سؤالا على مرتساكر يود أن يطرحه نحو 30 مليون مشاهد في ألمانيا وهو: لماذا قدم الفريق مثل هذا الأداء الضعيف؟

وواصل مرتساكر رده على الصحافي الألماني متسائلا "هل تعتقد أنه كان الأفضل إذا لعبنا بشكل جيد وخرجنا؟ هل تعتقد أنهم مجرد مجموعة من المهرجين يلعبون هنا في دور الستة عشر؟

وواصل متعجبا "لا أفهم هدف كل هذه الأسئلة الغبية عقب كل مباراة. لقد بذلنا مجهودا كبيرا على مدار 120 دقيقة، وكافحنا طوال المباراة حتى النهاية، ولعبنا بشكل جيد وفزنا في الوقت الإضافي. لقد لعبنا بشجاعة. نعم سمحنا لهم بالحصول على الكثير من الفرص لكن فزنا باستحقاق".

وبعد أن هزمت ألمانيا منتخب تشيلي 1-صفر في مباراة ودية في مارس، أطلق المشجعون في شتوتغارت صيحات الاستهجان نحو اللاعبين. وقال حينها القائد فيليب لام إنه يتفهم سبب تهكمهم.

وقال لام "بوسعي فهم المشجعين، لقد دفع الناس أموالا مقابل التذاكر ويرغبون في رؤية شيء".

واستعاد مرتساكر ثباته بعد ساعات قليلة من مواجهة الجزائر وبدأ يتطلع لمباراة دور الثمانية ضد فرنسا.

وقال مرتساكر في حسابه على موقع تويتر "دور الثمانية - منهك وأشعر بالتعب. ونعم...فخور. أشكركم على دعمكم وإيمانكم بالفريق".