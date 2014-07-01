الرئيس المكسيكي: الشعب يؤمن بلاعبي المنتخب

تقدم إنريكي بينا نيتو، الرئيس المكسيكي، بالشكر إلى لاعبي منتخب بلاده لكرة القدم رغم فشل المنتخب المكسيكي في التأهل إلى دور الثمانية في نهائيات كأس العالم المقامة حاليا في البرازيل عقب الخسارة 1/2 أمام هولندا أمس الأول في دور الـ16.

وكتب الرئيس المكسيكي على حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "شكرا للمنتخب الوطني المكسيكي على التزامه وكفاحه الدؤوب، شكرا للمدرب ميجيل هيريرا، بلدكم لن يتوقف عن الإيمان بكم". وشاهد ما يقرب من ثمانية آلاف متفرج المباراة عبر ثلاث شاشات عملاقة أمام القصر الرئاسي في العاصمة مكسيكو سيتي، وكان المنتخب المكسيكي متقدما 1/0 حتى الدقيقة 88 قبل أن يتلقى هدفين قاتلين من نظيره الهولندي، أنهيا آماله في التأهل إلى دور الثمانية للمرة الأولى منذ عام 1986.

وكتبت صحيفة "لاخورنادا" المكسيكية "هولندا انتزعت فوزا قاتلا من المكسيك بركلة جزاء"، فيما كتبت صحيفة "إكسلسيور": "المكسيك تفشل في تحقيق انتصار تاريخي، بعدما قلبت هولندا الطاولة".