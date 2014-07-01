الصحافة الألمانية: نوير أنقذنا.. ونخشى من الفرنسيين

وجهت الصحف الألمانية انتقادات لاذعة لأداء المنتخب الألماني لكرة القدم في مباراته مع الجزائر الاثنين، رغم تأهله إلى ربع نهائي مونديال البرازيل بعد فوزه 2-1 في الوقت الإضافي، عاكسة أجواء تشاؤمية إزاء المواجهة المرتقبة مع فرنسا، الجمعة المقبل.

واستثنت معظم الصحف من انتقاداتها مسجل الهدف الألماني الأول لاعب الوسط البديل اندري شورله كما الحارس مانويل نوير، وأطلقت سهامها في اتجاه دفاع اهتز مرارا أمام الهجمات الجزائرية.

وعنونت صحيفة "بيلد" على صفحتها الأولى "شوووووورله"، ناشرة صورة لاعب تشلسي الإنجليزي عقب تسجيله الهدف الأول. وكانت الصحيفة الرئيسية الوحيدة التي روت كل تفاصيل المباراة المتأخرة بتوقيت ألمانيا والتي تزامن انتهاؤها مع موعد إغلاق معظم الصحف الألمانية.

وكتبت "بيلد": "شورله وأوزيل سجلا في الوقت الإضافي، ونوير كان الأفضل، لكن إذا أكملنا على هذا النحو نخشى أن يتم إقصاؤنا على يد فرنسا".

وفي صفحاتها الرياضية، خصصت "بيلد" أيضا صفحة لتوجه "شكرا لشورلي" وأخرى من أجل "العملاق نوير الذي بفضله نبقى في المونديال".

وعنونت المجلة الرياضية "كيكر": "إنه الحظ. كرة مجنونة أوصلتنا إلى ربع النهائي"، في إشارة إلى عرضية توماس مولر التي مهدت للهدف الألماني الأول.

وأضافت المجلة على موقعها الإلكتروني: "لم يحكم المنتخب أبدا سيطرته على المباراة، وكان في بعض الأحيان مرتبكا في تركيبته الدفاعية الجديدة، وأظهر توترا في الهجوم، ودفع مانويل نوير إلى الخروج من منطقته مرارا". وكتبت صحيفة "سودوتشيه تسايتونغ" على موقعها على الإنترنت: "نحن في ربع النهائي بفضل مهارة شورله". وأضافت: "لعب المنتخب لوقت طويل من دون أمان ودقة، والوحيد الذي دافع بشكل موثوق كان مانويل نوير".

وشددت صحيفة "دي فلت" من جهتها على الأداء الضعيف لقلب دفاع أرسنال الإنجليزي بير مرتيساكر الذي "يثير الكثير من علامات الاستفهام".

وبالنسبة إلى الخصم المقبل لـ"المانشافت"، اعتبرت "دي فلت" أن "فرنسا في ربع النهائي بفضل خطأ من حارس مرمى الفريق الخصم (النيجري فنسنت اينياما)".

وعنونت النسخة الإلكترونية لصحيفة "شبيغل": "فوز مرتجف على الجزائر فريق البطولة". وأضافت سائلة: "تخطينا الدور الثاني ولكن كيف؟ ألمانيا لم تسيطر أبدا على المباراة طوال 120 دقيقة، وقد غرق الدفاع في الخلف، ومولر صنع الهدف في الأمام. فهل هذا كاف في ربع النهائي مع فرنسا؟".