برشلونة يثني على سواريز بعد اعتذاره

امتدح اندوني زوبيزاريتا، المدير الرياضي لفريق برشلونة الذي ينافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم لويس سواريز، بسبب "اعترافه بخطئه" عقب عض مهاجم أوروغواي لجيورجيو كيليني، مدافع إيطاليا خلال نهائيات كأس العالم الجارية حاليا بالبرازيل.

وبرشلونة واحد من الأندية التي ارتبط اسمها بانتقال لاعب ليفربول (27 عاما) إليها. وكان سواريز قد طرد من البطولة وأوقف عن خوض تسع مباريات رسمية مع أوروغواي وحرم من ممارسة أي أنشطة لها علاقة بكرة القدم لمدة أربعة أشهر.

وبعد أن نفى في البداية عضه لكيليني أصدر سواريز، أمس الاثنين، بيانا اختيرت عباراته بعناية أقر فيه بالخطأ الذي ارتكبه وتعهد بعدم تكراره.

وقال زوبيزاريتا في تقديمه لايفان راكيتيتش، لاعب الوسط الجديد ببرشلونة اليوم الثلاثاء "من وجهة نظري فإن لويس سواريز يملك الشخصية والتواضع للاعتراف بالخطأ".

وأضاف الحارس السابق لبرشلونة ومنتخب إسبانيا "من الواضح أنه ارتكب خطأ كبيرا، لكننا عادة ما نتمسك بموقفنا بشكل أهوج، لكن الوضع لم يكن كذلك في هذه الحالة".

وتابع "إذا لم تقر أنك ارتكبت خطأ فإنه لن يكون بوسعك أن تتحسن".

وبسؤاله عما إذا كان برشلونة يتطلع لضم سواريز قال زوبيزاريتا "بالنسبة للوضع حاليا فإن لويس سواريز هو لاعب في ليفربول، وهذه هي الحقيقة".

وأضاف "الجميع يعرف أنه من اللاعبين المميزين، إلا أنه لايزال مرتبطا بعقد مع ليفربول".