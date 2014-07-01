ديشان: أرقامي المميزة لا تهمني

قال ديدييه ديشان، مدرب منتخب فرنسا لكرة القدم، إنه لا يهتم برقمه القياسي كمدرب ولاعب بعدم الهزيمة بكأس العالم، وإنه يركز فقط على إعداد فريقه لمباراة دور الثمانية.

وتأهلت فرنسا إلى دور الثمانية بعد فوزها على نيجيريا 2-صفر وستقابل الفائز من ألمانيا والجزائر، وهي المباراة العاشرة التي يشترك فيها ديشان كلاعب أو كمدرب في كأس العالم دون أن يتجرع الهزيمة.

وقال ديشان في مؤتمر صحافي: "أهتم فقط باللحظة الحالية. نحن ضمن آخر ثمانية فرق في البرازيل"، وأضاف المدرب الفرنسي (45 عاماً) الذي قاد منتخب بلاده للفوز بكأس العالم 1998 وبطولة أوروبا 2000: "لدينا أربعة أيام من الراحة قبل مواجهة الجزائر أو ألمانيا".

وأبدى ديشان سعادته بأداء فريقه في مواجهة نيجيريا وتحقق الفوز بضربة رأس عن طريق بول بوجبا وهدف عكسي من جوزيف يوبو، مشيراً إلى سعادته بأداء الفريق في اخر نصف ساعة من المباراة بالتحديد بعد أن أشرك انطوان جريزمان ليزيد من قوة فرنسا الهجومية.

وقال قائد الديوك السابق: "قدمنا نصف ساعة أخيرة رائعة وتحركنا أكثر وأسرع. كانت لدينا فرصة لصنع الفرص وكان يمكننا التسجيل في عدد من المناسبات". وأضاف: "حاولت إضفاء سرعة على الفريق بإشراك جريزمان، وحاولنا استغلال المساحة بالتمريرات القصيرة ونجحنا".

ودافع ديشان عن أداء المهاجم أوليفييه جيرو الذي قدم القليل قبل أن يشارك جريزمان بدلاً منه في الدقيقة 62، وقال المدرب الفرنسي: "كل لاعب منهما له طريقة مختلفة".

وأضاف: "أوليفييه كان مفيداً كمساعد بنزيمة، وكان هناك بعض التحركات الجيدة بينهما. إجادته لألعاب الهواء في الهجوم والدفاع كان مهما جداً".

وتابع "المهم أن الاختيارات نجحت في النهاية وفزنا بالمباراة. يجب أن تتذكروا أن نيجيريا لعبت بأربعة مهاجمين ونجحنا في الصمود أمامها. لاعبو الوسط حافظوا على الكرة وهو أمر مهم جداً". وستلعب فرنسا في دور الثمانية في الرابع من يوليو في ريو دي جانيرو.