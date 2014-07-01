رسمياً.. تشيلسي يعلن عن اتفاقه مع كوستا

أعلن نادي تشيلسي اللندني على موقعه الرسمي على الإنترنت عن توصله لاتفاق رسمي مع نادي أتلتيكو مدريد لضم المهاجم الدولي الإسباني دييغو كوستا لصفوفه اعتباراً من الموسم المقبل 2014-2015.

ولم يكشف نادي تشيلسي عبر موقعه الرسمي عن أية تفاصيل حول العقد الذي سيربط دييغو كوستا به في المواسم المقبلة، بيد أن الصحافة العالمية أشارت إلى أن قيمة صفقة ضم كوستا بلغت 54 مليون دولار تقريباً.

وكان دييغو كوستا مهاجم المنتخب الإسباني الأول لكرة القدم قد سجل مع أتلتيكو مدريد في الموسم المنصرم ما يصل إلى 36 هدفاً، وهو الرقم الذي تجاوز ما سجله ثلاثي خط مقدمة نادي تشيلسي توريس، ديمبا با، إيتو والذين سجلوا مجتمعين ما يصل إلى 31 هدفاً.