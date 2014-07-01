ليفربول يضم لالانا إلى صفوفه مقابل 25 مليون باوند

أكد نادي ليفربول المنافس في دوري الدرجة الممتازة الإنجليزي لكرة القدم اليوم الثلاثاء تعاقده مع لاعب الوسط الإنجليزي الدولي آدم لالانا لاعب ساوثامبتون لمدة طويلة.

ولم يكشف ليفربول عن أي تفاصيل تتعلق بمبلغ الصفقة إلا أن وسائل إعلام بريطانية تقول إن ليفربول دفع نحو 25 مليون جنيه إسترليني (42.54 مليون دولار) مقابل الحصول على خدمات لالانا (26 عاماً)، الذي شارك مع المنتخب الإنجليزي في نهائيات كأس العالم بالبرازيل، حيث خرج الفريق من دور المجموعات.

وقال لالانا عبر موقع ليفربول على الإنترنت "إنها خطوة هائلة. ليفربول صاحب تاريخ طويل. وبعد ما قدمه الفريق في الموسم الماضي فأنا أتوق كثيرا لبدء مسيرتي مع النادي والبناء على إنجازاته."

واحتل ليفربول المركز الثاني بين فرق دوري إنجلترا في الموسم الماضي بعد مانشستر سيتي البطل.