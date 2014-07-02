ألمانيا تبحث إبعاد لام عن خط الوسط

قال اندرياس كوبكه المدرب المساعد لمنتخب ألمانيا لكرة القدم اليوم الإربعاء إن المانيا تفكر في اعادة القائد فيليب لام لمركز الظهير الايمن الذي تألق فيه آخر نسختين لكأس العالم.





وبعد الجدل الذي ثار في ألمانيا عقب معاناة المنتخب بمباراة الجزائر، قال كوبكه إن نقل لام من خط الوسط حيث ظهر بشكل باهت قد يكون من الامور المحتملة.





وأبلغ كوبكه الصحفيين في قاعدة المانيا التدريبية في شمال شرق البرازيل قبل مواجهة دور الثمانية امام فرنسا يوم الجمعة "لا يوجد شك أن لام من اللاعبين الممتازين في مركز الظهير الأيمن."





وأضاف بعد أن قال الكثير من الالمان ومن بينهم وزير الرياضة ان لام يلعب خارج مركزه "القضية ليست اننا لا نرغب في تغيير اشياء معينة ولا نتشبث بوجهة نظرنا."





واشرك لوف اللاعب لام البالغ من العمر 30 عاما في مركز لاعب الوسط المدافع في أول اربع مباريات لألمانيا في كأس العالم لكنه لم يقدم الاداء المنتظر لتنتقده وسائل الاعلام المحلية.





وبعد انتقاله لمركز الظهير الأيمن بشكل اضطراري بسبب اصابة شكودران مصطفي في آخر المباراة امام الجزائر ظهر لام بشكل رائع واثار اعجاب الجماهير الالمانية ووسائل الاعلام.





وقال كوبكه الذي يعمل أيضا مدربا لحراس المرمى لكنه أمضى معظم المؤتمر الصحفي يجيب علىاسئلة بشأن لام "بعد الجدل المثار نناقش هذه الأمور داخليا"





وتابع "في نهاية اليوم علينا أن نفعل ما نراه الأفضل للفريق. سوف نبحث عن أفضل تشكيلة امام فرنسا."





