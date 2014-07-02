الكوستاريكي نافاس يغيب عن تدريب منتخب بلاده

غاب كيلور نافاس حارس كوستاريكا عن التدريب اليوم الاربعاء بسبب اصابة في الكتف لكن طبيب الفريق قال انه سيكون جاهزا لمواجهة هولندا في دور الثمانية لكاس العالم لكرة القدم يوم السبت.





وقال ايريك سانشيز طبيب كوستاريكا للصحفيين "يتعين علينا توخي الحذر وان نراقب حالته عن كثب"، وتابع "نحاول اراحته ليكون جاهزا لمباراة السبت."





وتغلبت كوستاريكا على اليونان بركلات الترجيح في دور الستة عشر وتصدى نافاس لركلة الترجيح الاخيرة لليونان بشكل رائع بيد واحدة.





وستواجه هولندا في سلفادور في محاولة لبلوغ الدور قبل النهائي لاول مرة.



