الكولومبي فالديز: نملك مفاتيح الفوز على البرازيل

أكد كارلوس فالديز مدافع المنتخب الكولومبي أن منتخب بلاده يملك مفاتيح الفوز على المنتخب البرازيلي في المواجهة المرتقبة بين البلدين بعد غد الجمعة في إطار منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس العالم 2014 بالبرازيل.

وقال فالديز في تصريحات صحافية: "هذا المنتخب (كولومبيا) تطور بشكل كبير على المستويين الذهني والرياضي.. لقد أثرى تفوقه وقوته يوما بيوم.. نحن على دراية جيدة بماهية ما نلعب من أجله.. من الصعوبة مواجهة منتخب يعتبره الكثيرون المرشح الأوفر حظا في الفوز باللقب".

وأضاف فالديز لاعب نادي سان لورينزو الأرجنتيني: "بمرور الوقت في البطولة تمكنا من تحقيق النتائج المرجوة وتمكنا أيضا من الارتقاء بمستوانا الفني".

وأوضح فالديز أن الفريق الكولومبي يتمتع بالواقعية رغم شغفه بمواصلة التقدم أكثر في المونديال بعد روح الحماس والتفاؤل التي بعثتها النتائج الإيجابية في نفوس لاعبي الفريق.

وعلق المدافع الكولومبي على مباراة منتخب بلاده المصيرية أمام نظيره البرازيلي قائلا: "البرازيل تملك بين صفوفها لاعبين متميزين يرغبون دائما في الاستحواذ على الكرة ويعرفون كيف يستفيدون من ظروف المباراة".