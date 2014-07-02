بهدفي "الوقت الإضافي".. بلجيكا تنهي مغامرة أميركا

أحرزت بلجيكا هدفين في الوقت الإضافي لتفوز 2-1 على الولايات المتحدة وتتأهل لدور الثمانية في نهائيات كأس العالم لكرة القدم اليوم الاربعاء.





وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل بدون أهداف قبل أن تحسم بلجيكا الانتصار في الوقت الإضافي لتتأهل لمقابلة الأرجنتين التي فازت 1-صفر وبعد وقت إضافي أيضا على سويسرا في وقت سابق اليوم.





وكانت مشاركة البديل روميلو لوكاكو مهاجم بلجيكا في بداية الوقت الإضافي هي نقطة التحول للقاء، حيث توغل من ناحية اليمين وصنع الهدف الأول لزميله كيفن دي بروين في الدقيقة 93.



وفي الدقيقة 105 رد دي بروين الهدية ومرر كرة حاسمة للمندفع لوكاكو الذي أطلق تسديدة قوية بقدمه اليسرى في المرمى.





وأعاد جوليان جرين الأمل للمنتخب الأمريكي عندما قابل تمريرة مباشرة من ركلة حرة في مرمى الحارس تيبو كورتوا في الدقيقة 107.





واستحوذت بلجيكا على الكرة معظم فترات المباراة وكانت الأخطر وسنحت لها العديد من الفرص وكان بوسعها حسم اللقاء مبكرا لولا تألق تيم هاوارد حارس المنتخب الأمريكي.





وقبل مرور أول دقيقة من المباراة جاءت فرصة خطيرة لأوريجي الذي دخل التشكيلة الأساسية لبلجيكا في كأس العالم لأول مرة بعدما شارك كبديل في المباريات الثلاث الماضية بالدور الأول.





واستفاد أوريجي من سرعته واستحوذ على الكرة واتجه نحو المرمى من ناحية اليمين وسدد كرة قوية أنقذها هاوارد بصعوبة.





وقرب نهاية الوقت الأصلي أطلق أوريجي - صاحب هدف فوز بلجيكا 1-صفر على روسيا - تسديدة قوية من خارج المنطقة حولها هاوارد بصعوبة إلى ركلة ركنية.





ومع الوصول إلى اللحظات الأخيرة للوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني كادت أمريكا أن تخطف الانتصار إذ وجد البديل كريس فوندولوفسكي نفسه أمام مرمى بلجيكا لكنه سدد الكرة خارج المرمى وسط ذهول من مدربه يورجن كلينسمان.





ودفع المنتخب الأمريكي ثمن إهدار هذه الفرصة في بداية الوقت الإضافي عندما توغل البديل لوكاكو من ناحية اليمين فور نزوله قبل أن يمرر الكرة لزميله دي بروين الذي فتح زاوية التسديد لنفسه من داخل المنطقة ووضعها أرضية على يمين الحارس هاوارد.





واندفعت أمريكا للبحث عن التعادل وسمح ذلك لبلجيكا بصناعة أكثر من فرصة قبل أن يسجل لوكاكو الهدف الثاني بعدما تلقى تمريرة داخل المنطقة من دي بروين.



لكن برادلي أعاد الأمل لأميركا، عندما نفذ ركلة حرة بشكل رائع لتصل إلى جرين الذي وضع الكرة في المرمى رغم محاولة كورتوا إبعادها كما سنحت بعدها عدة فرص للمنتخبين كانت كفيلة بتغيير النتيجة تماما.





واكتمل بذلك عقد المتأهلين لدور الثمانية بعد صعود أيضا البرازيل وكولومبيا وهولندا وكوستاريكا وفرنسا وألمانيا

والأرجنتين.

