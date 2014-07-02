توريه: لأننا أفارقة.. أخرجونا من المونديال

يعتقد يايا توريه، لاعب وسط ساحل العاج، أن خروج بلاده من كأس العالم لكرة القدم في البرازيل لم يثر اهتمام أي شخص رغم ما وصفه بوجود "أخطاء تحكيمية" يأتي بسبب انتماء الفريق لإفريقيا.

وقال اللاعب في عموده الأسبوعي بصحيفة "فرانس فوتبول": "حاولت دون فائدة لفت انتباه الحكم لتمثيل ساماراس (لاعب اليونان)"، في إشارة إلى هزيمة ساحل العاج 2-1 أمام اليونان لتخرج من البطولة.

وحصل المهاجم اليوناني، جيورجيوس ساماراس، على ركلة جزاء مثيرة للجدل في الوقت المحتسب بدل الضائع نفذها بنجاح.

وقال توريه "مرة أخرى التحكيم لا ينصفنا، كانت لنا ركلتا جزاء على الأقل في مباراتنا ضد اليابان".

وأضاف "في مباراة اليونان احتسبت ركلة جزاء دون أي داع، وبالطبع لم يزعج هذا الأمر أي شخص لأننا فريق إفريقي".