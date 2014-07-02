دي يونغ يترك أياكس وينضم إلى نيوكاسل

ترك سيم دي يونغ لاعب وسط هولندا فريق أياكس أمستردام لينتقل إلى نيوكاسل يونايتد اليوم الثلاثاء بعدما توصل لاتفاق على عقد لست سنوات مع الفريق المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



وقال دي يونغ البالغ من العمر 25 عاماً لموقع نيوكاسل يونايتد على الإنترنت "الانضمام لنيو كاسل شيء رائع. إنه ناد كبير، وقال لي أخي الكثير عنه لذا فإن شعور رائع."

وأمضى لوك الشقيق الأصغر لدي يونغ ستة أشهر معارا لنيوكاسل الموسم الماضي.

وأضاف دي يونغ، وهو قائد أياكس السابق "قضيت في أياكس وقتا طويلا وأردت خوض تحد جديد في بيئة جديدة في بلد جديد."

وخاض دي يونغ الذي يمكنه أيضاً اللعب كمهاجم ست مباريات دولية مع هولندا لكنه لم ينضم لتشكيلتها في كأس العالم المقامة في البرازيل.



ونشأ اللاعب في صفوف فرق الناشئين بأياكس قبل أن يلعب له للمرة الأولى في 2007. وانتهى به الأمر بخوض 250 مباراة مع النادي الهولندي سجل خلالها 78 هدفا. ولم يكشف النقاب عن قيمة الصفقة.