شرطة البرازيل تقبض على 11 شخصاً أعادوا بيع التذاكر

ألقت الشرطة البرازيلية اليوم الثلاثاء القبض على 11 شخصا على الأقل يشتبه في تورطهم في اعادة بيع تذاكر لمباريات بكأس العالم بعضها مخصص في الأصل للاعبين.





وقال مسؤولون بالشرطة ان تسعة من الاعتقالات جرت في ريو دي جانيرو واعتقل اثنان اخران في ساو باولو اليوم الثلاثاء.





ويعتقد ان المشتبه بهم حصلوا على التذاكر من رعاة تابعين للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) ومنظمات غير حكومية وتذاكر حصل عليها لاعبون، ووجه للمقبوض عليهم تهم غسل اموال وتهم أخرى.





وكانت الشرطة القت القبض على شخصين الشهر الماضي للاشتباه في تورطهم في بيع تذاكر لمباريات بالنهائيات داخل الفندق المخصص للفيفا في ريو دي جانيرو قبل انطلاق النهائيات في 12 يونيو.





