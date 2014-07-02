مارادونا: أداء الأرجنتين يشعرني بالغضب والمرارة

أعرب دييغو مارادونا عن شعوره بالمرارة والأسى بسبب عدم تمكن منتخب بلاده من الظهور بشكل طيب في بطولة كأس العالم 2014 بالبرازيل حتى هذه اللحظة بعد المعاناة الكبيرة التي تكبدها في المرور إلى دور الثمانية من البطولة بعد التغلب على سويسرا 1/صفر مساء أمس الثلاثاء.

وقال مارادونا الذي انتقد بشدة منتخب الأرجنتين في برنامجه اليومي الشهير "دي زوردا" أو "الأعسر" الذي يقدمه عبر شبكة "تيلي سور" التلفزيونية الفنزويلية ويقوم خلاله بتقديم تحليل مفصل لمباريات مونديال 2014: "أعتقد أننا لم ننطلق حتى الآن".

وأضاف مارادونا الذي انتقد أداء جميع اللاعبين في جميع خطوط الفريق الذي يقوده مواطنه أليخاندرو سابيلا: "الفريق لا يستطيع تغيير إيقاعه خلال المباراة.. لا يوجد تحركات فعالة في الخط الهجومي".

وتابع قائلاً: "الطفل يشعر بوحدة قاتلة" في إشارة إلى ليونيل ميسي الذي مرر الكرة التي أحرز منها أنخيل دي ماريا هدف منتخب التانغو الوحيد في المباراة قبل نهاية الوقت الإضافي بدقيقتين لينقذ فريقه من الاحتكام إلى ركلات الترجيح. وأوضح مارادونا الذي بدا ساخطا بشكل كبير على أداء المنتخب الأرجنتيني قائلا: "ينتابني شعور قوي بالمرارة والغضب.. الأرجنتين تملك فريقاً يؤهلها أن تلعب بطريقة أفضل".

وأشاد مارادونا بأداء كل من ليونيل ميسي وأنخيل دي ماريا واصفاً إياه "بالرائع"، كما أثنى أيضا على خافيير ماسكيرانو الذي أكد أنه يقوم "بعمل مزدوج مرهق" في منتصف الملعب من دون مساندة. وأشار إلى أن "لاعبي خط الوسط يعانون من البطء الشديد ولا ينقلون الكرة إلى الأمام بسرعة".

وألمح مارادونا إلى الآمال المعقودة على الساحر الأرجنتيني ميسي وإلى العبء الثقيل الذي يتحمله، حيث قال: "إذا لم يتألق ميسي سيتهمه الجميع بأنه السبب في إخفاق الأرجنتين". وقال مارادونا: "الفريق وصل إلى 40% فقط من طاقته الحقيقية.. هناك لاعبون لم يشرعوا في اللعب في المونديال حتى الآن".

واختتم قائلا: "المنتخب البلجيكي فريق مختلف.. إذا لم تستيقظ الأرجنتين سنواجه العديد من الصعوبات"، في إشارة إلى مباراة دور الثمانية التي ستجمع بين منتخبي بلجيكا والأرجنتين يوم السبت المقبل بعد فوز الفريق البلجيكي على نظيره الأميركي أمس 2/1 في دور الستة عشر من المونديال.