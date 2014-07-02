مدرب بلجيكا: الأرجنتين تعاني من "الاهتزاز"

عاد المنتخب البلجيكي لكرة القدم للعمل سريعا بعد احتفاله أمس الثلاثاء بالفوز على الولايات المتحدة في دور الستة عشر بنهائيات كأس العالم بينما قال المدرب مارك فيلموتس إنه يرغب في "رفع سقف التوقعات."





وقال فيلموتس في إطار استعداد فريقه لمواجهة الارجنتين في دور الثمانية في برازيليا يوم السبت "نحن الآن في دور الثمانية وعلينا المحاولة وخوض الطريق للنهاية."





وأضاف "يكتب هذا الجيل صفحته الخاصة في تاريخ كرة القدم البلجيكية وأظهر بالفعل امكاناته. لقد رفعت مستوى التوقعات بالنسبة لرجالي والآن أرفعه لأعلى اكثر. أفضل أن نرفع سقف اهدافنا عن مجرد السعي للشعور بالارتياح (لمستوى الأداء)."





وتابع المدرب "ما سنسعى للقيام به هو التأكيد على اننا نلعب بمستوى رائع. علينا ان نخرج كل ما في طاقاتنا."





وخاضت بلجيكا مباراة صعبة أمام الولايات المتحدة استمرت ساعتين في سلفادور امس لاحت لها فيها 27 فرصة في عرض متميز لتخرج فائزة2-1 في نهاية الشوط الاضافي الثاني.





وقال فيلموتس "لا وقت للتعافي وعلينا الآن التخطيط (لمباراة) الارجنتين."





وتسترجع المباراة ذكريات آخر أفضل أداء لبلجيكا في كأس العالم حين وصل الفريق للدور قبل النهائي في نهائيات المكسيك 1986 لتخرج فقط امام الارجنتين في ذروة تألق الاسطورة دييجو مارادونا بنتيجة 2-صفر في مكسيكو سيتي.





وقال فيلموتس معلقا على انتصار الارجنتين على سويسرا 1-صفر في ساو باولو أمس "لا نلعب فقط أمام (ليونيل) ميسي. سنتحدى الارجنتين كفريق. لقد عرفت سويسرا كيف تلعب أمامهم وخاضت مباراة جيدة للغاية."





وتابع "شاهدت الارجنتين تلعب بثلاثة في قلب الدفاع علاوة على ظهيرين آخرين بينما تمتع دي ماريا بحرية الحركة. لكنني لاحظت اهتزازا في بعض الاحيان."



