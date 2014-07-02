مورينهو ينتقد حادثة تمثيل روبن أمام المكسيك

اعترف جوزيه مورينهو المدير الفني لنادي تشيلسي الإنجليزي بضرورة استخدام التكنولوجيا الحديثة أثناء إدارة المباريات، خاصة بعد واقعة التحايل من قبل الهولندي أريين روبن أثناء مباراة المكسيك، والتي انتهت بفوز الطواحين الهولندية بنتيجة 2-1.

وتحدث جوزيه مورينهو لموقع ياهو قائلاً: "لقد كان روبن لاعبي منذ فترة، وأنا أعلم جيداً كم هو لاعب رائع، وأعلم أيضاً أن بسبب سرعته وإمكانياته الفنية يعاقب كثيراً من قبل الخصوم، الذين لا يستطيعون إيقافه إلا بارتكاب الأخطاء."

وأضاف: "وأعلم أيضاً أنه يحاول الحصول على الركلات الحرة وركلات الجزاء، ولكن أظن أنه من المهم أن يساعد اللاعبين الحكام بكونهم صادقين على أرضية الملعب، ومحاولة الفوز بالطريقة الصحيحة، ولكن في الحقيقة كل لاعب يتصرف بتلك الطريقة يجعل مهمة الحكام صعبة للغاية."

وعن استخدام التكنولوجيا في تلك الحالات قال موضحاً: "إذا كنت تمتلك التكنولوجيا، فيمكنك أن تجعل حكماً رابعاً يرى الإعادة عن طريق الفيديو، لذلك أعتقد أن الحكام سيكونون سعداء لامتلاكهم فرصة لاتخاذ القرار السليم في مثل تلك الحالات."

وأنهى حديثه قائلاً: "أعتقد أن الحكام سيرحبون باستخدام التكنولوجيا أثناء المباريات."

يذكر أن المنتخب الهولندي سيلاقي نظيره الكوستاريكي، خلال دور الثمانية بنهائيات كأس العالم 2014 يوم السبت 5 يوليو المقبل.