مولر: سقوطي أمام الجزائر.. "حيلة فاشلة"

قال لاعب المنتخب الالماني توماس مولر إن سقوطه الغريب خلال ركضه نحو الكرة لتنفيذ ركلة حرة لمنتخب بلاده امام الجزائر كان حيلة لكنها فشلت.





وقال مولر لصحفي في احدى محطات التلفزيون الالمانية معلقا على الواقعة "هل ستذاع هذه المقابلة في كل انحاء العالم ام في المانيا فقط."





وعندما ابلغه الصحفي انها ستذاع في المانيا فقط ابتسم اللاعب وقال "نجحت تقريبا."





وفي اجابته على سؤال بشأن اعتزامه القيام بحيلة أخرى قال اللاعب "سنرى ما سيحدث في المباراة المقبلة."





وعندما كانت النتيجة لا تزال التعادل بدون أهداف حصل الفريق الالماني على ركلة حرة على مسافة 25 مترا من مرمى الجزائر.





وانبرى للكرة مولر ومعه توني كروس ومسعود اوزيل وباستيان شفاينشتايجر الذي ركض نحو الكرة وتوقف عندها وتبعه مولر بالتظاهر بركل الكرة لكنه سقط على ركبتيه قبل خطوتين منها.





ونهض مولر بسرعة وركض باتجاه الحائط بينما حاول كروس اسقاط الكرة من فوق الحائط الى مولر لكن لاعبي المنتخب الجزائري نجحوا في ابعادها.





وقال كروس لوسائل اعلام المانية "تدربنا على ذلك. كانت تنجح دائما خلال التدريبات لكنها تبدو بهذا الشكل عندما تفشل."

