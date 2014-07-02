"شاب كولومبي" يتفوق على ميسي.. نيمار.. ومولر

تفوق خايمس رودريغيز، نجم كولومبيا الشاب بهدفه المبهر في شباك اوروجواي في دور الستة عشر على نجوم العالم المشاركين في المونديال الحالي، مع وصوله الى ربع النهائي.



وكان ذلك الهدف الذي أحرزه رودريجيز (22 عاما) من تسديدة مباشرة لا تزال حديث البطولة هو الخامس له في النهائيات وبه يتفوق بالرصيد التهديفي على ليونيل ميسي ونيمار وتوماس مولر.





وانتهت مباريات دور الستة عشر اليوم لتكمل الأرجنتين وبلجيكا عقد فرق دور الثمانية بعدما تفوقتا على سويسرا والولايات المتحدة على الترتيب.





وسيقود رودريجيز لاعب موناكو تشكيلة كولومبيا في دور الثمانية حين يتحدى نيمار وفريقه والجماهير البرازيلية يوم الجمعة المقبل في فورتاليزا.





ولم ينجح نيمار زميل ميسي في برشلونة في هز الشباك خلال دور الستة عشر لكنه أحرز ثنائيتين في الدور الأول واحدة أمام كرواتيا في المباراة الافتتاحية والثانية أمام الكاميرون.





ميسي فشل كذلك في تسجيل أي أهداف اليوم لكن تمريرته الحاسمة لأنخيل دي ماريا كانت وراء الهدف الوحيد للأرجنتين الساعية للقبها الثالث في كأس العالم.





وأحرز مولر ثلاثية أمام البرتغال ثم هدفا أمام الولايات المتحدة لكنه سيواجه مهمة أصعب في دورالثمانية يوم الجمعة أمام الدفاع الفرنسي الذي تلقت شباكه هدفين فقط حتى الآن وهو واحد من أفضل دفاعات البطولة.

