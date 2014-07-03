أهداف لاعبي بايرن تؤكد تفوقهم بكأس العالم

ترك لاعبو بايرن ميونيخ بصمتهم على كأس العالم الحالية في البرازيل لينفضوا عن أنفسهم موسما محليا أقل بريقا عن سابقه، ويتصدروا قائمة هدافي الأندية في البطولة.

وسجل لاعبو بايرن ميونيخ 14 هدفا إجمالا حتى الآن، يقودهم توماس مولر (ألمانيا) بأربعة أهداف، يليه أرين روبن (هولندا) وجيردان شاكيري (سويسرا) بثلاثة أهداف لكل منهما.

ويملك ماريو مانزوكيتش (كرواتيا) هدفين، بينما سجل ماريو جوتسه (ألمانيا) وجوليان جرين (الولايات المتحدة) هدفا لكل منهما.

وسجل لاعبو برشلونة عشرة أهداف، ومانشستر يونايتد ثمانية أهداف، وريال مدريد ستة أهداف، ويتأخرون جميعا عن بايرن الذي فاز بالدوري الألماني وكأس ألمانيا، بعدما كان قد فاز باللقبين، إضافة إلى دوري أبطال أوروبا قبلها بعام.

وقال مانويل نوير، حارس ألمانيا عن زملائه في الفريق الذين سجلوا أهدافا مع خمسة منتخبات مختلفة في كأس العالم في البرازيل، "إنها علامة طيبة لبايرن"، وأضاف للصحافيين في قاعدة ألمانيا التدريبية شمال شرق البرازيل قبل مواجهة فرنسا في دور الثمانية غدا الجمعة، "لكني سعيد أن منتخبنا يضم الكثير من اللاعبين من بايرن ميونيخ".

وأشركت ألمانيا سبعة لاعبين في التشكيلة الأساسية أمام الجزائر، وهو رقم قياسي في المواجهة التي جرت في دور الستة عشر، رغم أن اندريه شورله، لاعب تشيلسي، ومسعود اوزيل لاعب أرسنال هما من سجلا الهدفين في الوقت الإضافي لتفوز 2-1.

وبالنسبة لبرشلونة صاحب المركز الثاني سجل نيمار (البرازيل) وليونيل ميسي (الأرجنتين) أربعة أهداف لكل منهما، بينما سجل اليكسيس سانشيز (تشيلي) هدفين.

ومن مانشستر يونايتد سجل روبن فان بيرسي (هولندا) ثلاثة أهداف، بينما سجل مروان فيلايني (بلجيكا) ووين روني (إنجلترا) وناني (البرتغال) وخوان ماتا (إسبانيا) وخافيير هرنانديز (المكسيك) هدفا واحدا لكل منهم.

ومن ريال مدريد سجل كريم بنزيمة (فرنسا) ثلاثة أهداف، بينما سجل تشابي ألونسو (إسبانيا) وكريستيانو رونالدو (البرتغال) وانخيل دي ماريا (الأرجنتين) هدفا واحدا لكل منهم.