الاتحاد الأوروغوياني يتقدم باستئناف ضد عقوبة سواريز

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم، أن الاتحاد الأوروغوياني تقدم رسميا باستئناف للعقوبة التي فرضت على مهاجمه لويس سواريز لعضه مدافع إيطاليا جورجيو كييليني في مباراة المنتخبين في الجولة الثالثة الأخيرة من الدور الأول لمونديال 2014 في البرازيل.

وقال رئيس لجنة الأخلاق في الفيفا، كلاوديو سوسلر، لوسائل الإعلام: "لا يمكننا إصدار المزيد من التعليقات حول هذا الملف، لأننا سجلنا استئنافا من الاتحاد الأوروغوياني".

وكان الاتحاد الأوروغوياني مطالبا باستئناف العقوبة قبل الأحد المقبل.

وتعرض سواريز إلى عقوبة قاسية من الفيفا بإيقافه تسع مباريات، ومنعه من أي نشاط كروي لمدة أربعة أشهر.

وخرجت الأوروغواي من الدور ثمن النهائي على يد كولومبيا.