شرطة البرازيل: عضو "فيفا" يقود شبكة الاتجار بالتذاكر

يشتبه بأحد أعضاء الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في أنه مصدر شبكة اتجار بتذاكر مباريات مونديال البرازيل 2014، وذلك بحسب ما أكدت الشرطة البرازيلية، اليوم الخميس، في ريو دي جانيرو.

وقال المفوض فابيو باروكي بعد تفكيك شبكة مهمة وإيقاف 11 شخصا الثلاثاء: "اعتقدنا أن الفرنسي-الجزائري محمدو لمين فوفانا كان من فيفا ومصدر الاتجار، لكن بعد إلقاء القبض عليه أدركنا أن هناك شخصا أعلى منه في الاتحاد الدولي مع وسيط لمباريات الضيافة (وكالة فيفا لبيع تذاكر الضيافة)".

وشرح المفوض في مؤتمر صحافي أن التحقيق أجري في سرية وبدون أي اتصال مع فيفا، ولكن بعد حملة أطلق عليها "عملية جول ريميه (رئيس الاتحاد الدولي السابق)".

وتابع: "نطلب مساعدة فيفا لتحديد هوية هذا الشخص، وهو أجنبي يقطن في فندق كوباكابانا بالاس. نريد تحديد المستوى الأخير من الشبكة، البائعون أمام الملاعب، من هم أعلى من لمين فوفانا ومن مرروا له التذاكر".