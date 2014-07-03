غلطة سراي يفاوض برانديلي لخلافة مانشيني

أكد نادي غلطة سراي، المنافس في الدوري التركي لكرة القدم، أنه يجري محادثات مع المدرب الإيطالي تشيزاري برانديلي بهدف توليه تدريب فريقه خلفا لمواطنه روبرتو مانشيني.

واستقال برانديلي من تدريب المنتخب الإيطالي بعد فشله في تجاوز مرحلة المجموعات في نهائيات كأس العالم 2014 المقامة حاليا في البرازيل.

وسبق لمانشيني تدريب مانشستر سيتي الإنجليزي، وميلانو الإيطالي، وانفصل عن غلطة سراي هذا الصيف بعد أقل من عام من توليه تدريبه، وبعد أن خسر الفريق المنتمي لمدينة اسطنبول، لقب الدوري الذي ذهب لغريمه فناربخشه.

وقال غلطة سراي عبر موقعه الرسمي على الإنترنت "أعلن غلطة سراي أنه بدأ محادثات مع المدرب الإيطالي تشيزاري برانديلي، وسيتم الكشف عن أي تطورات للجمهور".

وكانت وسائل إعلام رشحت ديفيد مويز، مدرب ايفرتون ومانشستر يونايتد السابق، لتولي تدريب النادي التركي أيضا.