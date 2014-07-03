كوريا تؤكد استمرار مدربها رغم الإخفاق

قال الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم اليوم إن هونج ميونج بول سيبقى في منصبه كمدرب للمنتخب الأول رغم الخروج من الدور الأول في كأس العالم.

وواجه هونج خطر فقد منصبه بعدما تذيلت كوريا الجنوبية التي وصلت لقبل النهائي في كأس العالم على أرضها 2002 مجموعتها برصيد نقطة وحيدة في البرازيل. وكانت هذه هي المرة الأولى التي يفشل فيها الفريق في تجاوز دور المجموعات منذ 1998.

وقال هوه جونج موو نائب رئيس الاتحاد الكوري الجنوبي إن هونج عرض تقديم استقالته بعد هزيمة الفريق 1-صفر أمام بلجيكا في آخر مبارياته بالمجموعة الثامنة لكن الاتحاد رفض وطالبه بضرورة الاستمرار".

وقال هوه في مؤتمر صحفي "لا أظن أن استقالة هونج ستحل المشكلة لذا قررنا أن نواصل ثقتنا فيه. قال هونج إنه كان ينوي الاستقالة لكننا أقنعناه بالاستمرار في منصبه حتى نهائيات كأس آسيا 2015".

وأضاف "استنادا على الفشل في كأس العالم أنا واثق من أن هونج سيقود الفريق بطريقة جيدة في كأس آسيا".

وفي كأس آسيا بأستراليا ستلعب كوريا الجنوبية في نفس المجموعة مع البلد المضيف حين تقام النهائيات بين التاسع والحادي والثلاثين من يناير كانون الثاني المقبل. وينتهي عقد هونج بنهاية البطولة.

