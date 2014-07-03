ماتويدي: ردي على تصريح أوليفر كان.. "غير مفيد"

تعهد لاعب وسط المنتخب الفرنسي، بليز ماتويدي، بأن يثبت للحارس الدولي الألماني السابق أوليفر كان بأنه كان مخطئا عندما اعتبر أن "الديوك" ليس من المنتخبات الكبيرة في مونديال البرازيل 2014.

واعتبر كان (45 عاما) أن المنتخب الفرنسي أظهر ضعفا في مباراته الأخيرة التي خاضها ضد نيجيريا (2-صفر) في الدور الثاني من العرس الكروي العالمي، وذلك عشية لقاء بلاده بمنتخب "الديوك" في الدور ربع النهائي على ملعب "ماراكانا" الأسطوري.

وحظيت تعليقات حارس بايرن ميونيخ السابق باهتمام كبير في وسائل الإعلام الفرنسية، لكن ماتويدي (27 عاما) قرر تجاهلها في المؤتمر الصحافي الذي عقد الأربعاء، قائلا: "سأترك الجميع يفكر كما يشاء بمنتخبنا. ما يهمنا هو طريقة لعبنا وما نقوم به على أرضية الملعب".

وواصل لاعب وسط باريس سان جرمان "آمل أن نتمكن من أن نرد ذلك بأفضل طريقة ممكنة على أرضية الملعب. من غير المفيد التحدث بهذا الأمر قبل المباراة، ولن أتحدث عنه حتى بعد المباراة. سأتحدث على أرضية الملعب بكل بساطة. هذا الأمر الأهم على الإطلاق".

وجاء تعليق كان الذي يعمل حاليا محللا كرويا لقناة "زي دي إف" الألمانية، خلال المباراة التي فازت بها ألمانيا على الجزائر بصعوبة 2-1 بعد التمديد، قائلا عن المنتخب الفرنسي: "إنهم ليسوا بالفريق الكبير، والأمر الأهم هو أنه عندما تضغط عليهم في وسط الملعب يجدون صعوبة في إيجاد كريم بنزيمة، وعندها تصبح الخيارات محدودة أمامهم".

وتابع "دفاعهم ليس صلبا أيضا. بإمكانك دوما أن تخلق الفرص ضدهم".

وكثر الجدل عشية اللقاء المرتقب بين العملاقين على خيارات المدرب الفرنسي ديدييه ديشان الذي بدأ مباراة الدور الثاني ضد نيجيريا بإشراك اوليفييه جيرو في المقدمة إلى جانب بنزيمة، لكن مهاجم أرسنال الإنجليزي لم يقدم الكثير، ما دفع مدربه إلى استبداله بانطوان غريزمان الذي ساهم بتحسن أداء فريقه، خصوصا بعد عودة بنزيمة إلى مركزه المفضل كرأس حربة بعد خروج جيرو.

لكن نجم فرنسا السابق جان بيار بابان يرى أن بإمكان بنزيمة الاستفادة من وجود جيرو على أرضية الملعب، لأن بإمكان مهاجم أرسنال "أن يحجز قلبي الدفاع في المنتخب الألماني، ما سيسمح لكريم بالتخلص من هذا العائق".

وأضاف لاعب مرسيليا وميلان الإيطالي وبايرن ميونيخ السابق في حديث لصحيفة "ليكيب" الفرنسية: "لا إعلم إذا كان ديدييه (ديشان) سيتخذ هذا القرار، لكن وفي مواجهة خط دفاع قد يتضمن ثلاثة أو أربعة لاعبين في وسطه، قد يكون جيرو مفيدا".

وواصل "إذا قرر ديدييه اختيار انطوان غريزمان، قد يكون الأمر جيدا أيضا. يعجبني ما يقوم به هذا اللاعب. إنه المفاجأة السارة في كأس العالم، لكن (إشراك غريزمان) قد يعني اضطرار كريم إلى خوض معركة بدنية قاسية".