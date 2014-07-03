محادثات برشلونة وليفربول حول سواريز.. "بناءة"

ذكرت تقارير إعلامية بريطانية أن ليفربول استضاف "محادثات بناءة" مع برشلونة في لندن، يوم الأربعاء، حول الانتقال المحتمل لمهاجم أوروغواي الموقوف لويس سواريز، لكن الطرفين لم يتوصلا حتى الآن لاتفاق.

ويبدو برشلونة الأقوى في السباق على الحصول على خدمات سواريز (27 عاما) الذي استبعد من نهائيات كأس العالم لكرة القدم، وأوقف لتسع مباريات رسمية، وحظر عليه ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة أربعة أشهر بسبب عضه لاعب إيطاليا جيورجيو كيليني خلال مباراة بين الفريقين في دور المجموعات في النهائيات المقامة بالبرازيل.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن مصدر في ليفربول، وصيف بطل الدوري الإنجليزي الممتاز قوله، اليوم، إن المحادثات كانت بناءة، وإنها ستتواصل.

وأضاف المصدر "هناك توقعات معقولة من الجانبين. ستجرى محادثات ومناقشات أخرى، لكن الاتفاق النهائي لم يتم بعد".

واتفق على عقد الاجتماع بين مسؤولي ليفربول ووفد من برشلونة الساعي لاستعادة لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني، يقوده راؤول سانهيلي، مدير الكرة، من أجل مناقشة مستقبل سواريز هداف الدوري الإنجليزي الممتاز.

وللتعاقد مع سواريز فإنه سيتعين على برشلونة إما دفع الشرط الجزائي الذي قدرته بعض الأوساط بما يتراوح بين 70 و80 مليون جنيه إسترليني (بين 118 و134 مليون دولار) في عقده المعدل أو التخلي عن أحد لاعبيه إلى جانب بعض المال.

وفي حالة الاختيار الثاني، فإن مهاجم تشيلي، اليكسيس سانشيز، هو المرشح الأبرز للانضمام إلى ليفربول.

لكن جوزيب بارتوميو، رئيس برشلونة، قال للصحافيين، يوم الأربعاء، إن النادي يضع سانشيز في حساباته للموسم المقبل رغم اهتمام عدد من الأندية به.

واعتذر سواريز أخيرا عن واقعة عض مدافع إيطاليا كيليني، وتعهد بألا تتكرر المخالفة، بعدما أنكر في البداية واقعة العض.

وأشعل اندوني زوبيزاريتا، المدير الرياضي لبرشلونة، التكهنات بشأن السعي المحتمل لضم سواريز بإشادته بتواضع اللاعب واعترافه بالخطأ.

وفي طريق تأهل أوروغواي لنهائيات كأس العالم بالبرازيل أحرز سواريز 11 هدفا في 16 مباراة بالتصفيات، كما أحرز 31 هدفا لليفربول، ليقوده للمنافسة على اللقب حتى النهاية.