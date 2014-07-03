موناكو يمدد تعاقده مع أبيدال وكارفاليو

أعلن فاديم فاسيلييف، نائب رئيس نادي موناكو، اليوم الخميس، أن النادي مدد عقد كل من الفرنسي اريك أبيدال، والبرتغالي ريكاردو كارفاليو، موسما واحدا.

وجاء تصريح فاسيلييف خلال تقديم المدرب الجديد للفريق البرتغالي ليوناردو جارديم.

وكان أبيدال (34 عاما) شارك في 26 مباراة في الدوري الموسم الماضي، وبعد عودته القوية إلى الملاعب تمكن هذا الأخير من حجز مكان له مع منتخب فرنسا رغم أنه واجه صعوبات في نهاية الموسم عندما خسر مكانه كلاعب أساسي لصالح أيمن عبدالنور.

من جانبه، شارك كارفاليو (36 عاما) في 37 مباراة في الدوري، وجعل المدرب السابق للفريق كلاوديو رانييري يتكل عليه في أكثر الأوقات.