هولييه: المونديال الحالي أفضل ماشاهدت على الإطلاق

قال جيرار اولييه المدرب السابق لمنتخب فرنسا وفريق ليفربول اليوم الاربعاء أن بطولة كأس العالم لكرة القدم الجارية حاليا في البرازيل تعد الأفضل على صعيد جودة الاداء والإثارة وذلك قبل ثماني مباريات على نهاية البطولة.





وشاهد اولييه الذي يعمل محللا فنيا مع فريق تابع للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) قائم على تحليل الخطط الفنية والتوجهات وكافة الاوجه الفنية في البطولة تسع نسخ من نهائيات كأس العالم وقال انه يتوقع ان يتواصل نهج المتعة وكرة القدم الهجومية في البطولة الحالية.



وقال "هذه افضل نسخة من كأس العالم على صعيد جودة الاداء والاثارة"، وأضاف "بعض المباريات مثل المانيا وغانا ومباراة الامس بين بلجكيا والولايات المتحدة كانت أشبه بمباريات كرة السلة حيث كان اللاعبون ينطلقون من المرمى الى المرمى."



وتابع "كانت الاثارة حاضرة في اعلى مستوياتها منذ بداية دور المجموعات"، واستطرد "تحسن المستوى التدريبي كثيرا في اخر 20 عاما كما وضع الاتحاد الدولي (الفيفا) الكثير من القواعد ..ويجري تشجيع التوجه الايجابي في الملعب ونملك الان جيلا من المهاجمين البارزين واللاعبين الكبار الذين يقدمون كل ما لديهم."



وقال "الرياضة باتت أفضل واتوقع ان يتواصل هذا.. يدهشني الالتزام البدني من قبل كافة الفرق."





وتابع "حتى في الدقيقة الأخيرة من مباريات دور الستة عشر نجد ان الولايات المتحدة على سبيل المثال تقدم كل شيء وكان بوسعها أن تتعادل."





وقال اولييه ان هناك فارقا جوهريا بين كأس العالم التي أقيمت في جنوب أفريقيا قبل أربع سنوات وتلك الجارية حاليا في البرازيل.



واضاف "الفارق الاساسي هو ان الايقاع البدني للرياضة ارتفع. انه اسرع ايقاع على الاطلاق في تاريخ كأس العالم."





واضاف "تأتي ‭'‬اللحظة الساحرة‭'‬ في كرة القدم عندما يفقد أحد الفرق الكرة لصالح فريق اخر لتبدأ المرحلة الانتقالية وهنا نرى الفرق تتقدم الى الامام ولكن ليس بطريقة عشوائية ولكنها بطريقة

محكمة. انهم ينتقلون كفريق."





وتابع "كل شيء يكون سريعا للغاية في تلك المرحلة الانتقالية من اللعب الان. لهذا السبب فان البدلاء سجلوا رقما قياسيا من الاهداف يبلغ 29 هدفا في تلك البطولة."





