7 لاعبين ألمان يسقطون بسبب المرض

قال المدرب يواخيم لوف في مقابلة مع الإذاعة الألمانية، اليوم الخميس، إن سبعة لاعبين لم يسمهم يعانون من أعراض نزلات برد خفيفة قبيل مباراتهم في دور الثمانية لكأس العالم لكرة القدم أمام فرنسا، غدا الجمعة.

ونقلت محطة "ايه.ار.دي" الإذاعية الألمانية عن لوف قوله "سبعة لاعبين يعانون من نزلات برد خفيفة". وأضاف أن معظمهم يعانون من "آلام في الحلق"، لكنه لم يكشف عن أسمائهم.

وتابع "من المبكر جدا لأوانه اتخاذ أي قرار نهائي بشأن التشكيلة".

وغاب المدافع مات هوملز عن مباراة ألمانيا في دور الستة عشر أمام الجزائر، يوم الاثنين الماضي، بسبب إصابته بالحمى.، وقال اللاعب، أمس الأربعاء، إنه تعافى ونشر صورة لنفسه يجلس على الشاطئ.

وكشف المدرب المساعد، اندرياس كوبكه، أن لاعب الوسط الاحتياطي كريستوف كرامر عانى من رجفة، أمس الأربعاء، وكان اللاعب الوحيد الذي لم يشارك في المران، مضيفا أن جميع اللاعبين الآخرين باتوا جاهزين للسفر إلى ريو دي جانيرو لمباراة الغد.

وقال لوف إن السفر عبر البرازيل في ظروف جوية مختلفة على مدار المباريات الأربع الماضية، وإقامة مباريات في درجات حرارة عالية وسط هطول أمطار، ثم التعرض للبرد في بورتو أليغري، كلها تسببت في إصابة لاعبين بنزلات برد.

وأضاف لوف "أتمنى أن يكونوا في حالة جيدة الآن".