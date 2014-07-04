إدارة موناكو: الكولمبي رودريغيز ليس للبيع

أكد نادي موناكو وصيف الدوري الفرنسي لكرة القدم أن لاعبه ونجم المنتخب الكولومبي في مونديال البرازيل جيمس رودريغيز ليس للبيع، وألا مفاوضات في الوقت الراهن في شأن أي انتقال لمواطنه وزميله في فريق الإمارة المهاجم راداميل فالكاو.

وقال نائب رئيس موناكو فاديم فاسيلييف إن "ما من أحد غير قابل للانتقال، لكننا لسنا في طور التفاوض مع أحد ونحن نعتمد على لاعبينا".

ويتصدر رودريغيز قائمة هدافي المونديال حتى الساعة برصيد خمسة أهداف، ما أثار أحاديث حول إمكان انتقاله بناء على صفقة مالية ضخمة الى أحد النوادي الأوروبية الكبرى. وكان موناكو ضم رودريغيز قبل عام من بورتو البرتغالي في مقابل 45 مليون يورو.

وذكر فاسيلييف أن "الجميع تفاجأ بقيمة الصفقة التي أنجزت لاستقدام هذا اللاعب، واليوم بات خاميس رودريغيز حديث الجميع، وهذا يعني أن قرار استقدامه كان صائبا".

