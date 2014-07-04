اتهام نجل "نائب بلاتر" بالتلاعب بتذاكر المونديال

أصبح هومبرتو جروندونا، المستشار الفني بالاتحاد الدولي، ونجل الأرجنتيني خوليو غروندونا، نائب رئيس الفيفا متورطاً بفضيحة تذاكر كأس العالم التي تتوصل الشرطة البرازيلية لخيوطها يوماً بعد يوم.

ووفقاً لصحيفة "غارديان" البريطانية، فإن هومبرتو، اعترف ببيع تذاكر لبعض الأشخاص بالارجنتين، منهما تذكرتين للمباراة النهائية الأحد مابعد المقبل.

واعترف جروندونا في لقاء مع قناة تلفزيوينة أنه دفع "9000 دولار ثمناً لتذاكر في دور المجموعات والأدوار الإقصائية" مشيراً الى أنه اشترى تذكرة لنصف النهائي والمباراة النهائية.

وتابع:" حضر شخص معروف جداً من الأرجنتين لحضور البطولة، وبعت له تذكرة، وبدوره أعطى التذكرة لشخص آخر، ولا أعلم ماذا فعلوا بعد ذلك" رافضاً كشف هوية الشخص الأرجنتيني المعروف، ومؤكداً بأنه "لن يلوث يديه مقابل 220 دولاراً".

واتهمت الشرطة البرازيلية، جروندونا، بالاتجار بتذاكر المباريات من خلال التذاكر التي تحمل أسمه.

وقال فابيو باروك، المحقق المسؤول عن قضية بيع التذاكر:" هناك تذاكر أُعيد بيعها ثماني مرات، وأن تلك المجموعة التي يتزعمها مسؤول بالاتحاد الدولي تهدف لجمع مبلغ 60 مليون جنيه استرليني، من خلال عملية التلاعب بالتذاكر".

