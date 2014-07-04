الصحف الألمانية تشكر "الكنز"

وجهت الصحف الالمانية الشكر الى مدافعها الدولي ماتس هوملس صاحب هدف الفوز في مرمى فرنسا (1-صفر) في مباراة المنتخبين اليوم الجمعة في برازيليا من الدور ربع النهائي لنهائيات كأس العالم في البرازيل، وبدأت تحلم من الآن بالفوز باللقب.



وكتبت صحيفة "بيلد" في نشرتها الالكترونية "شكرا، ماتس ! أنت كنز"، مضيفة "بخصوص اللقب، حذاري، نحن هنا".



واوضحت الصحيفة الاكثر شعبية في المانيا في تغريدتها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "بعد 1-صفر في الدور ربع النهائي أمام فرنسا، أصبحنا على بعد مباراتين من اللقب الرابع في المونديال" ساخرة من خيبة أمل الفرنسيين عقب الخسارة بنشرها هذا التعليق: "هذه ردة الفعل الاولى عقب الخسارة +المنتخب الألوان الثلاثة+" مرفقا بصورة للمثل الفرنسي الكوميدي الشهير لويس دو فينيس غاضبا...



وتابعت "وداعا الزرق! في عام 1982 و 1986 هزمنا +الأمة الكبيرة+ (اللقب الذي يطلق غالبا، والأمر كذلك الآن".



من جهتها، هنأت مجلة "دير شبيغل" بمدافع بوروسيا دورتموند ماتس هوملس الذي مكنت "رأسيته من قيادة ألمانيا الى الدور نصف النهائي".



وأضافت "فرنسا أقصيت على الرغم من تقديمها شوطا ثانيا جيدا، لقد إصطدمت بمانويل نوير" حارس مرمى المنتخب الالماني الذي أنقذ مرماه خصوصا بتصد حاسم في الوقت بدل الضائع اثر تسديدة لكريم بنزيمة من داخل المنطقة.



واكدت الصحيفة ان "المنتخب الالماني بلغ الدور نصف النهائي للمرة الرابعة على التوالي في كأس العالم".



وكتبت صحيفة تاغشبيغل التي تصدر في العاصمة برلين "هدف واحد كان كافيا للفوز على فرنسا"، مضيفة "الألمان الذين يحققون الإنتصارات الصغيرة عائدون بهذه الفعالية المعروفة بها منذ زمن بعيد".



أما صحيفة "سودوتشه زيتونغ" التي تصدر في ميونيخ، فقالت "ألمانيا في الجنة بريو" مشيرة الى ان مدرب المانشافت يواخيم لوف المعروف برغبته في فرض أسلوب اللعب، عرف كيف "يتخلى عن مبادئه التكتيكية" للحصول على الفوز.



واوضحت صحيفة "برلينر مورغنبوست" ان "ناسيونال مانشافت عانى للفوز على فرنسا في مباراة حامية"، وهو الشعور ذاته لراديو "دويتشلاندفونك" الذي اعتبر في موقعه على شبكة الانترنت أن "المنتخب الألماني ارتعد طويلا امام الفرنسيين".



من جهتها، اعتبرت صحيفة "فرانكفورتر ألمايني زيتونغ" أن لوف ومنتخب بلاده لم "يعطوا أي ضمان بشأن ما إذا كانت لديهم القدرة على التمتع بالمغامرة البرازيلية حتى النهاية".





