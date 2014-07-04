ديشان: ألمانيا أقوى منا.. وأكثر خبرة

أكد ديدييه ديشان، مدرب المنتخب الفرنسي لكرة القدم اليوم الجمعة ان منتخب بلاده واجه منافسا من الطراز الرفيع في اشارة الى مواجهة المانيا (صفر-1) في ريو دي جانيرو في الدور ربع النهائي للنسخة العشرين من نهائيات كاس العالم المقامة في البرازيل.



وقال ديشان: "واجهنا منافسا من المستوى الرفيع اليوم. على الرغم من أنه كانت لدينا الرغبة والإرادة، لم يكن هناك فرق كبير بيننا وبين المنتخب الالماني، ولكنهم هم من بلغوا الدور نصف النهائي".



وأضاف "أعتقد بأننا قمنا بما كان يجب القيام به لزعزعتهم. خلقنا فرص التسجيل، ولكننا واجهنا منتخبا أكثر خبرة منا، عرف كيف يحافظ على تقدمه".



وتابع "سجلوا هدفا من كرة ثابتة وفي تلك اللحظة عانينا من الناحية البدنية. حاولنا حتى الرمق الاخير من خلال محاولة كريم (بنزيمة). للأسف، لم نتخط ربع النهائي".



وختم "لم نكن نتوقع مباراة سهلة من المنتخبين. و(مانويل) نوير قام بالصدات التي كان مطالبا بها، عابتنا الدقة في التسديد".



من جهته، قال لاعب الوسط ماتيو فالبوينا: "بالتأكيد، نحن متحسرون لأننا لم نقم بأشياء رائعة. للأسف أن مشوارنا الرائع في العرس العالمي توقف في ربع النهائي، اعتدنا على طعم الفوز".



وأضاف "انها ضربة قاسية هذا المساء، عابتنا الفعالية، لم يخلقوا فرصا كثيرة ولكنهم كانوا محظوظين كثيرا في الركلة الحرة التي جاء منها الهدف".



وتابع "كنا نأمل في الذهاب حتى المباراة النهائية، دفعنا بكل أسلحتنا ولكنها لم تكن كافية، نحن مستاؤون جدا".



