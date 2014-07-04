سابيلا يلمّح إلى بقاء أغويرو احتياطياً أمام بلجيكا

أعلن اليخاندرو سابيلا مدرب منتخب الأرجنتين لكرة القدم اليوم الجمعة أن مهاجم مانشستر سيتي الإنكليزي سيرخيو اغويرو قد يكون احتياطيا في مباراة الغد أمام بلجيكا في برازيليا في الدور ربع النهائي لكأس العالم في البرازيل.

وقال سابيلا في مؤتمر صحافي: "سنرى كيف ستكون حالته اليوم في التدريبات. سنعرف بعد ذلك إذا كان بإمكاننا وضعه ضمن لائحة الـ23 لاعبا، على مقاعد البدلاء".

ويعاني أغويرو من "تمزق عضلي من الدرجة الأولى" في ساقه اليسرى تعرض له في الشوط الأول من المباراة أمام نيجيريا (3-2) في الجولة الثالثة الأخيرة من الدور الأول.

واضطر أغويرو الى الغياب عن المباراة أمام سويسرا في الدور ثمن النهائي ولعب مكانه مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي إيزيكييل لافيتزي.

وعاد أغويرو الى التدريبات أمس الأربعاء حيث خاض حصة تدريبية بالكرة.

وكانت وسائل الإعلام الأرجنتينية أعلنت في الوهلة الأولى أن المونديال انتهى بالنسبة إلى أغويرو.