سكولاري بغضب: إذا لم أعجبكم.. "اذهبوا إلى الجحيم"

دافع مدرب البرازيل، لويز فيليبي سكولاري، عن لاعبيه قبل مواجهة كولومبيا، غدا الجمعة، في ربع نهائي كأس العالم 2014، وطلب من صحافيين محليين انتقدوا أسلوبه بأن "يذهبوا إلى الجحيم".

وقال سكولاري (65 عاما) الذي وعد الجماهير بإحراز اللقب قبل انطلاق المونديال: "هناك سبع خطوات ووصلنا إلى الخامسة".

وتخوض البرازيل المواجهة أمام فريق في عز تألقه، فاز في مبارياته الأربع، ويقوده متصدر ترتيب الهدافين خاميس رودريغيز.

وأصر سكولاري على أن لا خطة لديه لفرض رقابة لصيقة على لاعب موناكو الفرنسي، لكنه كشف عن تغيير تشكيلته في ظل إيقاف لاعب الوسط لويز غوستافو.

ورأى مدرب البرتغال وتشلسي الإنجليزي السابق أن طريقة لعب كولومبيا الهجومية تناسب أكثر لاعبي فريقه: "كولومبيا أكثر تقنية من تشيلي. تشيلي تملك القوة، وتلعب بروحية، لذا ستكون دينامية المباراة مختلفة".

وأضاف "فيل الكبير": "الخصومة مع كولومبيا ليست كما الخصومة مع تشيلي، الأرجنتين والأوروغواي".

ورد سكولاري على الصحافيين المحليين بعنف بعد انتقادات حول أداء المنتخب خلال الفوز على تشيلي بركلات الترجيح بعد تعادلهما 1-1 في الدور الثاني: "إذا كانت قيادتي لا تعجبكم، يمكنكم الذهاب إلى الجحيم".