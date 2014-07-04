سوانزي سيتي يمدد عقد قائده وليامز حتى 2018

قال نادي سوانزي سيتي الويلزي المنافس في دوري انجلترا الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة انه مدد تعاقده مع قائده اشلي وليامز ليستمر الارتباط بين الطرفين حتى 2018.

وكانت تقارير إعلامية تحدثت عن احتمال انتقال المدافع وليامز (29 عاما) قائد منتخب ويلز من سوانزي الذي انضم إليه في 2008 وساعده على الصعود للدوري الممتاز بعد ذلك بثلاثة مواسم.

ونقل الموقع الرسمي لسوانزي سيتي على الانترنت عن وليامز قوله بعد تمديد التعاقد "أنا سعيد بتوقيع عقد جديد مع سوانزي سيتي".

وأضاف المدافع الويلزي الدولي قوله "لقد استمتعت بنجاحات رائعة في هذا النادي وأنا ارغب في الاستمرار في مساعدة سوانزي على تحقيق النجاح والتقدم".





