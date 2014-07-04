البرازيل تواجه كولومبيا على ذكريات 1950

تتجه الانظار الى ملعب "استاديو كاستيلاو" في فورتاليزا الذي يحتضن مواجهة مرتقبة بين البرازيل المضيفة وجارتها كولومبيا في الدور ربع النهائي لمونديال 2014.



وتأمل البرازيل الذي ستلتقي غريمتها المانيا او فرنسا في نصف النهائي في حال تأهلها، ان تكون مواجهة كولومبيا مختلفة عما كان عليه الوضع مع جارتها الاخرى تشيلي التي اجبرت "سيليساو" على خوض الوقت الاضافي ثم مشقة ركلات "الحظ" الترجيحية من اجل ان يحجز بطاقته الى ربع النهائي، وهو الدور الذي توقف فيه مشوار ابطال العالم اربع مرات في المشاركتين الاخيرتين عامي 2006 و2010.



وسيكون خاميس رودريغيز، "ظاهرة" النسخة العشرين من العرس الكروي، الهم الاساسي لمدرب البرازيل لويز فيليبي سكولاري بعد ان عجز اي من المنتخبات الاربع التي واجهت كولومبيا حتى الان عن ايقاف لاعب موناكو الفرنسي الذي يتصدر ترتيب الهدافين بخمسة اهداف، اخرها ثنائية في مرمى الاوروغواي (2-صفر) في الدور الثاني ما سمح لبلاده في بلوغ ربع النهائي للمرة الاولى في تاريخها.



وحتى ان لاعب وسط البرازيل فرناندينيو اقر بان على فريقه ايقاف رودريغيز لكي يتمكن من تخطي كولومبيا، مضيفا "واجهته في دوري ابطال اوروبا. كانت بداياته القارية ولم يكن خيارا اساسيا في بورتو (البرتغالي)".



وتابع لاعب مانشستر سيتي الانكليزي : "لقد اظهر نوعية فنية عالية بقدمه اليسرى. يؤكد في كأس العالم ان المال الذي انفقه موناكو عليه كان استثمارا جيدا. كل ما حصل على مساحة اقل كانت الامور افضل للبرازيل".



وقد يحمل فرناندينيو مشقة مراقبة رودريغيز في ربع النهائي، في ظل غياب زميله في الوسط لويز غوستافو بسبب الايقاف.





ومن المؤكد ان البرازيل الحالمة بتعويض اخفاق مونديال 1950 حين وصلت الى المباراة النهائية على ارضها وبين جمهورها قبل ان تخسر امام الاوروغواي، ستحاول اقفال المساحات امام صانع الالعاب الذي كان يبلغ من العمر يوما واحدا فقط حين حققت بلاده فوزها الاخير على "سيليساو" في 13 يوليو 1991 بنتيجة 2-صفر في دور المجموعات من كوبا اميركا.



وقد اعترف رودريغيز شخصيا بقوة المنتخب البرازيلي، قائلا: "البرازيل منتخب قوي، لديها لاعبين رائعين، وتاريخا في كأس العالم".



وأضاف "لكن يتعين علينا الدخول الى ارضية الملعب من اجل تحقيق الفوز مثلما اعتدنا على القيام به حتى الان".



وحققت كولومبيا 4 انتصارات متتالية على اليابان وساحل العاج واليونان والاوروغواي، فيما حققت البرازيل فوزين فقط على كرواتيا والكاميرون وتعادلت مرتين امام المكسيك في الدور الاول وتشيلي في ثمن النهائي قبل ان تحجز بطاقتها بركلات الترجيح.



واذا كانت كولومبيا تملك رودريغيز، فان المنتخب البرازيلي يملك نيمار الذي سيتمكن من المشاركة في المواجهة الاولى بين الجارين على صعيد كأس العالم، وذلك بحسب ما اكد الاتحاد البرازيلي لكرة القدم.

وتعرض نيمار لاصابة في فخذه امام تشيلي بحسب ما اكد مدربه سكولاري بعد المباراة، مضيفا "تعرض نيمار لاصابة في فخذه في بداية المباراة بعد التحام قوي (مع ارانغويز في الدقيقة الرابعة). نحن بحاجة الى الوقت لنقيمها ولدينا ثلاثة، اربعة اوخمسة ايام لنتأكد من امكانية خوضه اللقاء المقبل".



واكمل نيمار الذي سجل اربعة اهداف حتى الان، اللقاء وتمكن من تسديد ركلة الترجيح الاخيرة لبلاده التي بلغت الدور ربع النهائي للمرة السادسة على التوالي (توجت بطلة عام 1994 ووصلت الى النهائي عام 1998 وتوجت باللقب مرة اخرى عام 2002 وانتهى مشوارها في ربع النهائي عامي 2006 و2010).



وتأمل البرازيل ان تواصل تألقها في معقلها حيث لم تخسر في المسابقات الرسمية منذ 39 عاما، وتحديدا منذ عام 1975 حين سقطت في بيلو هوريزونتي بالذات امام البيرو 1-3 في ذهاب الدور نصف النهائي من كوبا اميركا (اقيمت البطولة حينها بنظام مسابقات الدوري) قبل ان تفوز ايابا 2-صفر دون ان يجنبها ذلك الخروج من المسابقة، علما بان خسارتها الاخيرة على ارضها على الصعيد الودي تعود الى عام 2002 ضد الباراغواي في مباراة خاضها المدرب الحالي سكولاري بتشكيلة رديفة لان "اوريفيردي" كان قد توج للتو بلقب مونديال 2002 في كوريا الجنوبية واليابان.



ويمني البرازيليون النفس بان يواصلوا ايضا تفوقهم على جارهم الكولومبي الذي لم يخسروا امامه منذ 1991. وقد تواجه المنتخبان في 20 مناسبة رسمية، مناصفة بين تصفيات كأس العالم وكوبا اميركا، اضافة الى 5 مباريات ودية.



ولم تخسر البرازيل ايا من مبارياتها العشر في تصفيات كأس العالم، ففازت في خمس وتعادلت في خمس، بينها في المواجهات الثلاث الاخيرة التي انتهت بنتيجة صفر-صفر، فيما فازت في 8 من مبارياتها العشر في كوبا اميركا وخسرت في واحدة (1991 في دور المجموعات) وتعادلت في اخرى (1998 في دور المجموعات).



اما بالنسبة للمباريات الودية، فكانت الاخيرة بينهما عام 2012 وتعادلا (1-1) للمرة الثانية، مقابل انتصاريان للبرازيل وفوز لكولومبيا الذي لم تحقق بالمجمل سوى فوزين على جارتها من اصل 25 مواجهة، مقابل 15 هزيمة و8 تعادلات.

