كأس عالم المفاجآت

لم تتوقف مفاجآت المونديال البرازيلي.. فبعد خروج أربعة منتخبات أوروبية من العيار الثقيل بدءا بإسبانيا حاملة لقب بطل العالم ومرورا بإنجلترا صاحبة أقوى دوري في العالم ووصولا الى إيطاليا بطلة العالم في عام 2006 ثم البرتغال والتي كانت ضيف شرف في هذه البطولة.

الآن قد تطل مفاجأة أخرى من العيار الثقيل إذا ما نجحت كولومبيا الجامحة في تخطي غريمتها البرازيل.

الطريف أن المواجهات وضعت قوى أوروبية في مواجهة بعضها البعض ففرنسا ستلتقي عدوتها اللدودة دائما المانيا في مباراة الحسابات والذكريات الأليمة مع قصة شوماخر وباتيستون وبلجيكا ستبحث عن الثأر من الأرجنتين التي نكلت بها في مونديال ستة وثمانين بأهداف مارادونا.

أقول إن المفاجآت لن تتوقف عند هذا الحد وإذا كان رونالدو لاعب البرازيل السابق قد رشح البرازيل والأرجنتين لبلوغ المباراة النهائية فإنه لم يقرأ حسابا للآخرين لأنه نسي هولندا التي يعتبرها النقاد والعارفين بشؤون الكرة المرشح الأقوى للفوز باللقب.

قد تكون فرنسا الحصان الأسود في هذه النسخة، الفرنسيون عطشى لتعويض ما فاتهم في مونديال جنوب إفريقيا لننتظر عشاق المفاجآت سوف يجدون متعتهم بالتأكيد.



كارلوس باربوزا