كاباي محذراً: إما التواضع.. أو العودة إلى باريس

حذر يوهان كاباي، لاعب وسط فرنسا، زملاءه من الإفراط بالثقة أمام ألمانيا، مساء اليوم، وأن يحافظوا على التواضع الذي ظهروا عليه في المباريات الأربع الأولى، وعدا ذلك فإنهم سيتوجهون إلى باريس "بأقرب رحلة".

وقال كاباي مساء اليوم "علينا التحلي بالتواضع ومعرفة أن النتائج التي حققناها لا تساوي شيئاً إذا خسرنا غداً، اللعب بوتيرة ورغبة عالية ستضمن لنا التقدم". وأجاب عن سؤال حول فرص فرنسا بالوصول إلى النهائي يوم 12 من الشهر الجاري "نأمل ذلك، لكن مازال هناك طريق طويل، وعلينا تجاوزه والاستمتاع به، إن لعبنا باسترخاء سنعود مباشرة إلى باريس، نريد التركيز على الهدف المنشود والبقاء لأطول فترة ممكنة في البرازيل".

وأثنى كاباي على زميله بول بوغبا، الذي أخرس منتقديه في مباراة نيجيريا، ويقول "من الطبيعي أن يتعرض اللاعب للانتقادات، وهذا جزء من حياتنا كلاعبي كرة قدم، لكن في حالة بوغبا مؤخراً لم تكن تلك الانتقادات عادلة، وكلنا شاهدنا ما قدمه أمام نيجيريا، وآمل أن يستمر بذلك أمام ألمانيا والمباريات التي تليها".