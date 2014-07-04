مدرب بلجيكا: منتخب الأرجنتين يفتقد إلى التوازن

أكد مارك فيلموتس المدير الفني للمنتخب البلجيكي على أن منتخب الأرجنتين يمتلك العديد من اللاعبين الجيدين ولكنه يفتقد للتوازن داخل الملعب.

ونقلت صحيفة الديلي ستار حديث مارك فيلموتس، والذي قال فيه: "لدى المنتخب الأرجنتيني لاعبين ممتازين، ولكنهم لا يمتلكون التوازن، نحن نريد الذهاب للدور قبل النهائي، وأعتقد بأنه يمكننا ذلك".

وأضاف: "أن تعطي لميسي المساحات، فأنت تبحث عن المشاكل، سوف نلعب بجماعية ونغلق المساحات، وبعد ذلك نبدأ الهجوم، مواجهة الأرجنتين ليست الأمر المحبب لنا بكأس العالم، ولكنا نأمل بتحقيق نتائج جيدة".

يذكر أن المنتخب البلجيكي قد تأهل لدور الثمانية عقب تغلبه على المنتخب الأمريكي بنتيجة 2-1، ليواجه نظيره الأرجنتيني غداً السبت، فيما يرى الخبراء الفنيين أن بلجيكا لم تقدم صورة حقيقية عن مستويات لاعبيها المحترفين بالدوري الإنجليزي.