أزمة قلبية تداهم دي ستيفانو وتنقله إلى المشفى

تبدو صحة نجم فريق ريال مدريد الأسباني السابق الفريدو دي ستيفانو حرجة للغاية بعدما تعرض لأزمة قلبية اليوم السبت في العاصمة الأسبانية مدريد.

وجرى نقل الرئيس الفخري لريال مدريد، الذي يبلغ من العمر 88 عاما، على الفور إلى أحد مستشفيات مدريد عقب تعرضه لأزمة قلبية خلال تواجده بأحد الشوارع القريبة من ملعب سانتياجو برنابيو معقل الفريق الملكي، حسبما أفادت وسائل الإعلام الأسبانية.

ويعاني دي ستيفانو من مشاكل في القلب منذ إجرائه لعملية جراحية طارئة في بلنسية عام 2005.

ولد دي ستيفانو في العاصمة الأرجنتينية بوينس أيريس، وبدأ مسيرته في فريق ريفر بلات الأرجنتيني، ثم انتقل إلى فريق ميليناريوس الكولومبي، قبل أن ينضم إلى ريال مدريد خلال الفترة ما بين عامي 1953 و1964، ساهم خلالها في حصول الفريق على أول خمسة ألقاب لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وقام دي ستيفانو بتدريب ريال مدريد ما بين عامي 1982 و1984 ولكنه لم يحقق نجاحا يذكر، قبل أن يحصل على الرئاسة الفخرية للنادي الأسباني عام 2000.

