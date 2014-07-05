صديقة نصري تسخر مجدداً: هذه نتائج اختيارات ديشان

انتظرت صديقة لاعب الوسط الفرنسي سمير نصري خروج الزرق من ربع نهائي مونديال البرازيل 2014 لكرة القدم امام المانيا 1-صفر اليوم الجمعة كي تنتقد مجددا خيار استبعاد لاعب مانشستر سيتي الانكليزي عن التشكيلة.



وكتبت انارا اتانيس على تويتر: "اوبسي! ولهذا السبب انتم بحاجة الى لاعبين من الطراز العالمي!".



وكانت عارضة الازياء كتبت في مايو الماضي بعد كشف تشكيلة فرنسا من قبل ديشان "فرنسا إلى الجحيم، ديشان الى الجحيم.. بئس المدرب".



وتقدم ديشان بشكوى ضدها بعد أن وجهت اليه الشتائم لعدم اختياره صديقها ضمن التشكيلة.



واعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم انه "يدين هذه الشتائم" الموجهة الى ديشان و"يدعمه بالكامل في خطوته".



واضاف "ردود الفعل مجتمعة أكدت أن فرنسا بكاملها تدين هذه الكتابات"، مشيرا إلى أن "هذا السخط الجماعي يكفي لشجب مثل هذا التصرف".

