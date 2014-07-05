فان بويتن يصف خسار بلجيكا بالمريرة

أبدى دانييل فان بويتن مدافع منتخب بلجيكا عن أسفه لخسارة منتخب بلاده صفر-1 أمام الأرجنتين في دور الثمانية بنهائيات كأس العالم المقامة حاليا بالبرازيل اليوم السبت.

وقال فان بويتن عقب الخسارة: "إن فريقنا يفتقر إلى الخبرة، نحن نحتاج إلى خبرة التعامل مع مثل هذا النوع من البطولات الكبرى، إنها خسارة مريرة لبلجيكا".

ولم يظهر المنتخب البلجيكي بمستواه المعهود خلال المباراة اليوم، وقدم مستوى مغايرا تماما للأداء القوي الذي قدمه أمام منتخب الولايات المتحدة في لقائهما بدور الستة عشر والذي انتهى بفوز الفريق الأحمر 2/ 1 بعد التمديد.

وفشل المنتخب البلجيكي بتلك الخسارة في رد اعتباره أمام منتخب الأرجنتين الذي تغلب عليه بهدفين نظيفين أحرزهما أسطورة الكرة الأرجنتيني دييجو مارادونا في الدور قبل النهائي بمونديال 1986 بالمكسيك، ليتلقى الفريق خسارته الرابعة في تاريخ لقاءاته المباشرة مع منتخب التانجو.