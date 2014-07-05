فان غال يعترف: أخطأت بحق الهولنديين

أقر لويس فان جال مدرب منتخب هولندا انه ربما يكون مذنبا بسبب تقليله من شأن تشكيلته المشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم الا انه قال ان لاعبيه لن يرتكبوا نفس الخطأ عند مواجهة كوستاريكا في دور الثمانية للبطولة.



وقال فان جال للصحفيين اليوم ان هولندا حضرت إلى البطولة "ليس فقط بفريق رائع ولكن بفريق من الصعب الفوز عليه" وهو ما استدعى سؤالا عن السبب في تقليله من امكانيات فريقه قبلها.



ورد فان جال "ربما..نعم...ربما الا اننا خضنا استعدادات قوية قبل كأس العالم وعلى الرغم اننا لا نملك افضل تشكيلة اساسية فاننا نندرج ضمن أفضل التشكيلات (في البطولة)."



واضاف "اعني بهذا اننا نملك 23 لاعبا يسيرون في نفس الاتجاه. ندعم بعضنا البعض كما يمتدح كل لاعب زميله في التشكيلة ولهذا فقد حققنا بعض النتائج الجيدة هنا."





وقبل كأس العالم قلل فان جال من فرص هولندا واشار مرارا لعناصر عدم الخبرة في تشكيلته. وتعد هولندا واحدة من التشكيلات الشابة في البطولة حيث يبلغ متوسط اعمار الفريق 26 عاما و170 يوما.





وقال فان جال عندما سئل عن الفارق في الموهبة والخبرة بين فريق خاض نهائي كأس العالم ثلاث مرات وفريق ينتمي لدولة من امريكا الوسطى تقدم في كأس العالم بالبرازيل بشكل يفوق ما حدث في كافة مشاركاته السابقة "بعض لاعبينا الشباب اقل خبرة من لاعبي كوستاريكا."





واضاف "لدي شعور ايجابي ان لاعبينا لن يقللوا من شأن كوستاريكا. لاعبونا يريدون ان يذهبوا الى ابعد مدى في البطولة. انهم يؤمنون ان هذه اكبر منصة كروية في عالم كرة القدم وهم يريدون الصعود إليها. لن يقللوا من شأن اي منافس."





وستعود هولندا للعب في الاستاد الذي سحقت فيه منافستها اسبانيا بطلة العالم 5-1 في مباراتها الاولى في البطولة. وامتدح فان جال الزيادة في الثقة الذي طرأت على تشكيلته عقب الانتصار على اسبانيا.



وقال "هذا اكبر فارق منذ الفوز على اسبانيا. وجدت ان الثقة ازدادات مع إنهائنا في صدارة المجموعة."





واذا ما ارادت هولندا الفوز بكأس العالم فان عليها ان تجتاز كوستاريكا ومن بعدها مواجهة الارجنتين او بلجيكا في ساو باولو في الدور قبل النهائي يوم الاربعاء المقبل قبل ان تخوض النهائي في ريو دي جانيرو في 13 يوليو الجاري.

