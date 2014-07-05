لوثر ماتيوس: لن تخشى ألمانيا منتخب البرازيل

أكد لوثر ماتيوس قائد منتخب ألمانيا الفائز بمونديال 1990 أن منتخب بلاده "ليس لديه ما يخشاه" في مواجهة البرازيل في نصف نهائي مونديال 2014 لكرة القدم الثلاثاء المقبل.

وقال ماتيوس لقناة "سكاي سبورت" إن "المنتخب البرازيلي لم يظهر فعليا بأداء متميز سوى في الشوط الأول من مباراته مع كولومبيا (2-1 في ربع النهائي الجمعة)، وعدا عن ذلك لم أر الكثير سوى ربما الحماسة في البلاد، وليس لدينا ما نخشاه على الإطلاق في مواجهة هذا الفريق".

وأضاف النجم الألماني السابق: "أنا بالطبع مؤيد لمنتخب بلادي، وربما لهذا السبب أعتقد أن الفوز سيكون لألمانيا وبصعوبة، وربما في الوقت الإضافي".

أما عن أسلوب اللعب غير المبهر لفريق "ناسيونال مانشافت"، فقال ماتيوس (53 عاما): "نستطيع اللعب بشكل جيد، وأظهرنا ذلك سابقا، غير أن ما يهم (المدرب) يواكيم لوف راهنا هو النتيجة، ولذلك يلجأ الى أساليب أخرى، وحتى الساعة النتائج تظهر أنه على حق".

وكانت ألمانيا تأهلت الى نصف النهائي الرابع على التوالي في كأس العالم بعد فوزها على فرنسا أمس الجمعة في ستاد ماراكانا 1-صفر.