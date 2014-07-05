مدرب كوستاريكا لـ"الحكم": احذر من "غشاش" هولندا"

طلب خورخي لويس بينتو مدرب كوستاريكا من حكم مباراة فريقه أمام هولندا بدور الثمانية في كأس العالم لكرة القدم غدا السبت بتوخي الحذر من ارين روبن جيدا.





وقال بينتو للصحفيين اليوم الجمعة "نشعر حقا بقلق تجاه تحايل روبن. أطلب من الفيفا والحكام مراقبته وتوخي الحذر الشديد لان هذا مهم جدا وقد يكون له تأثير كبير على النتيجة."





وأثار روبن أحد أبرز لاعبي البطولة بعروضه القوية وأهدافه الثلاثة حتى الآن عاصفة من الجدل عندما اعترف بادعاء السقوط في منطقة جزاء منتخب المكسيك في الشوط الأول من مباراة دور الستة عشر.





وحصل الجناح الهولندي السريع على ركلة جزاء بعد عرقلة مشابهة في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني اثر التحامه برفائيل ماركيز قائد المنتخب المكسيكي وانبرى لها المهاجم كلاس يان هنتيلار بنجاح ليصعد بفريقه الى دور الثمانية.





وقال بينتو "اعتقد ان روبن واحد من أفضل ثلاثو أو أربعة لاعبين في البطولة. لكن على الجانب الآخر نقول انه حدثت أخطاء تحكيمية وعلى الحكام الانتباه. نشعر بقلق شديد تجاه تحايل روبن."





وأضاف "اعترف بتحايله لذا أتمنى ان ينتبه الحكم ومساعداه جيدا غدا. أحترم الفيفا والحكام بشدة لكن اقول لهم من فضلكم انتبهوا."





وستلعب كوستاريكا غدا السبت في دور الثمانية في كأس العالم للمرة الأولى بعد مسيرة رائعة غير متوقعة تصدر خلالها الفريق مجموعة صعبة بفضل ما يضمه من دفاع قوي ومهارات متميزة في الهجمات المرتدة.

